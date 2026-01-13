Viromed hat ein Strategie-Update veröffentlicht, in dem ein wichtiger bevorstehender Meilenstein für die PulmoPlas-Plattform für kaltes atmosphärisches Plasma (CAP) dargelegt wird. Die Forschungsergebnisse eines wissenschaftlichen Konsortiums, das die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und das Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI) umfasst, werden Ende Januar 2026 erwartet. Diese Ergebnisse sollen die Wirksamkeit von CAP bei der Behandlung schwerer Atemwegsinfektionen wie der beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP) validieren und eine Sondergenehmigung von der BfArM unterstützen. Eine solche Genehmigung würde den Marktzugang ermöglichen, während die vollständige MDR-Zertifizierung noch im Gange ist. Über VAP hinaus glauben wir, dass PulmoPlas auf lange Sicht erhebliches Potenzial in einer Vielzahl von Atemwegserkrankungen hat, einschließlich im Krankenhaus erworbener Pneumonien, viralen Infektionen, pilzlicher Besiedelung und chronischen Erkrankungen wie COPD und Mukoviszidose. Die Genehmigung durch die BfArM wäre ein wesentlicher Katalysator, um die Preisdifferenz zu unserem Kursziel von 10,00 EUR zu verringern. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag
