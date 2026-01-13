NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Äußerungen des Managements ließen ein Erreichen des oberen Endes der Jahresziele möglich erscheinen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR001400AJ45
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR001400AJ45
© 2026 dpa-AFX-Analyser