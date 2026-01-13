Marktbericht vom 13. Januar 2026: Der deutsche Aktienmarkt startet verhalten in den Handelstag. Nach dem dynamischen Jahresauftakt ist die Aufwärtsbewegung zuletzt in eine Seitwärtsphase übergegangen. Der DAX hält sich in der Nähe seines Rekordniveaus, die Bereitschaft zu weiteren Zukäufen ist jedoch begrenzt. Viele Investoren warten auf neue Impulse von der Zins- und Konjunkturseite, insbesondere aus den USA. Im Mittelpunkt steht am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Dezember. Erwartet wird ein moderater Anstieg der Gesamtinflation, während sich die Kernrate nur wenig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
