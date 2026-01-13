© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGETrump hat vor Gericht verloren, denn ein US-Bundesrichter hat Trumps Windkraft- Baustopp aufgehoben. Trump hatte zuvor bei einem Ørsted-Windpark in den USA einen Baustopp per einstweiliger Verfügung erwirkt. Ein Bundesrichter in Washington hat entschieden, dass der fast fertiggestellte Offshore-Windpark "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island fertiggestellt werden darf. Das Projekt war von der Regierung unter Donald Trump erneut gestoppt worden, obwohl es bereits zu rund 90 Prozent fertiggestellt war. Der Richter sieht erhebliche wirtschaftliche Schäden, wenn die Arbeiten weiterhin blockiert würden. Für Ørsted geht es um viel Geld. Nach eigenen Angaben kostet jeder Stillstandstag …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE