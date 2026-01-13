Marktbericht vom 13. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich vor der Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten zurückhaltend. In den USA notieren die Leitindizes nahe ihrer jüngsten Hochs, die Dynamik hat jedoch spürbar nachgelassen. Anleger reduzieren Risikoengagements und setzen verstärkt auf defensive Sektoren sowie substanzstarke Einzeltitel. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrt knapp über der Marke von vier Prozent. Damit bleibt der geldpolitische Spielraum der Fed begrenzt, gleichzeitig nehmen Spekulationen über den Zeitpunkt erster Zinssenkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
