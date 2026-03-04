Die Aktie von Munich Re hat sich in den Turbulenzen der vergangenen Tage bemerkenswert stabil gezeigt. Heute liefert ein großer Konkurrent neuen Rückenwind. Der französische Rückversicherer SCOR hat starke Zahlen vorgelegt - und die Börse reagiert prompt. Davon profitiert auch Munich Re.SCOR erzielte im vierten Quartal 2025 einen Nettogewinn von 208 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 summiert sich der Gewinn auf 851 Millionen Euro. Die Eigenkapitalrendite lag bei starken 19,2 Prozent für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär