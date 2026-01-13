Das neue Betriebssystem iOs 26 ist bei Nutzer:innen bisher sehr unbeliebt. Trotzdem gibt es gute Gründe für das Update - ohne die damit verfügbaren Sicherheits-Patches bleiben Millionen Geräte ungeschützt. Im Dezember 2025 warnte Apple vor mehreren bekannt gewordenen Sicherheitslücken. Betroffen sind Millionen iPhones, auf denen noch iOS 18 installiert ist. Da die Ausnutzung der Schwachstellen rasant zunimmt, raten sowohl Apple als auch zahlreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n