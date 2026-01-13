Der chinesische E-Auto-Hersteller Xpeng plant offenbar, seine vor kurzem international in Aridge umbenannte Flugauto-Sparte an die Börse in Hongkong zu bringen. Aridge plant, noch in diesem Jahr die ersten senkrecht startenden und landenden Fluggeräte an Kunden auszuliefern. Anders als viele Wettbewerber spricht Xpeng Aeroht (so heißt das Unternehmen in China weiter) bzw. Aridge nicht von Flugtaxis, sondern von fliegenden Autos. Das signalisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
