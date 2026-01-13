Die Infineon-Aktie konnte zuletzt deutliche Kursgewinne erzielen. Am Dienstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 42 €. Damit liegt sie wieder knapp unter dem Allzeithoch mit rund 44 €. Was ist hier zu erwarten? Profiteur von KI Das Chip-Unternehmen erwartet für das neue Geschäftsjahr wieder ein moderates Umsatzwachstum. Rückenwind sollen die Chips im KI-Bereich geben. In den Bereichen Automobil, Industrie und verbrauchernahen Bereichen bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
