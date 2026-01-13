FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 500 (570) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 435 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BAE SYSTEMS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2140 (2220) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 340 (360) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6000 (5700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1325 (1220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES THG PRICE TARGET TO 60 (55) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS ENTAIN TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 850 (1100) PENCE - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4600 (4700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 325 (345) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (5900) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 825 (965) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN STARTS AUTO TRADER GROUP WITH 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 595 PENCE
