Zürich - Im Jahr 2025 wurden auf AutoScout24 etwas mehr Fahrzeuge als im Vorjahr inseriert. Egal ob Verbrenner oder Stromer: Occasionen wurden dabei mehrheitlich billiger und Neuwagen teurer. Konkret stieg der Anteil an inserierten Gebrauchtwagen um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Neuwageninserate wuchsen um 4,9 Prozent. Einen besonders starken Inserateanstieg registrierte die zur Swiss Marketplace Group (SMG) gehörende Plattform bei neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab