Symrise AG hat eine nicht liquide Portfolioanpassung angekündigt, wobei Wertminderungen im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Terpen-Geschäfts sowie der Investition in Swedencare auf das Ergebnis drücken, aber die Liquidität und die Kernaktivitäten unbeeinträchtigt lassen. Der Ausstieg aus dem Terpen-Geschäft scheint korrektiv statt wertschöpfend zu sein, ist jedoch strategisch konsistent mit der Schärfung des Portfolios und sollte die langfristige Qualität der Erträge verbessern. Während der Abschlag auf Swedencare enttäuschend ist, handelt es sich eher um eine marktgetriebene Abwertung als um operationale Schwächen. Wichtig ist, dass die gleichzeitige Ankündigung eines erstmaligen Aktienrückkaufs in Höhe von EUR 400 Millionen Euro ein starkes Vertrauenssignal sendet, was impliziert, dass bei den aktuellen Handelsniveaus ein mechanischer Anstieg von etwa 4% des EPS für das Geschäftsjahr 2026 zu erwarten ist und gleichzeitig die Kapitaldisziplin stärkt. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung für Symrise mit einem unveränderten Kursziel von EUR 100,00 , gestützt auf die Fähigkeit der Gruppe, Gewinne durch disziplinierte Reinvestitionen kontinuierlich zu steigern, sowie auf eine attraktive langfristige Ertragssichtbarkeit. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag





