Photovoltaik-Hersteller sehen sich einem steigenden Kostendruck ausgesetzt, da Silberpaste mittlerweile bis zu 30 Prozent der gesamten Produktionskosten für Solarzellen ausmacht. OPIS-Analyst Hanwei Wu erklärt, dass Modulhersteller derzeit nur begrenzt in der Lage sind, die Endpreise für Solarmodule anzuheben, was die Bemühungen zur Reduzierung des Silberverbrauchs bei allen gängigen Solarzellentechnologien beschleunigt. von pv magazine Global Die Hersteller von Solarmodulen haben Schwierigkeiten, die Preise für ihre Produkte trotz höherer Produktionskosten nach dem jüngsten Anstieg des Silberpreises ...Den vollständigen Artikel lesen ...
