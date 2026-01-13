Im Dezember 2025 fiel die Sonneneinstrahlung über Deutschland auf den tiefsten Wert des Jahres. Gleichwohl lagen Spitzenwerte im Süden über dem langjährigen Durchschnitt. Im Dezember 2025 lag die die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei nur noch 21 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das war jahreszeitlich bedingt der niedrigste Wert des Jahres wie aus den Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Gleichwohl sorgte die Sonne für etwas mehr Licht verglichen mit dem längjährigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver