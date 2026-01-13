Nachdem die Aktie von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) am Montag bereits mit einem satten Kurssprung der Top-Gewinner im MDAX war, setzt sie heute die starke Entwicklung fort. Mit einem Plus von 3,6 Prozent ist sie gegen Mittag erneut der beste Werte des Tages im Index für mittelgroße Werte vor Fuchs und Aurubis, die beide ebenfalls gut drei Prozent zulegen können.Wie zuletzt bekannt wurde, plant Indien gemeinsam mit TKMS den Bau von sechs U-Booten in Mumbai im Gesamtwert von rund acht Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär