Ein US-Bundesgericht hat den von der US-Regierung verhängten Baustopp für das Offshore-Projekt Revolution Wind aufgehoben. Der dänische Windkraftkonzern Orsted darf die Bauarbeiten damit unverzüglich fortsetzen. Die Aktie reagierte prompt mit deutlichen Kursgewinnen.Gerichtlicher Erfolg stärkt Orsteds Position Das Projekt Revolution Wind vor der Küste von Rhode Island war durch eine Verfügung aus Washington gestoppt worden. Begründet wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
