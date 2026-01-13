© Foto: Steffen Trumpf/dpaNovo Nordisk sieht einen strukturellen Shift im milliardenschweren Abnehm-Markt und rechnet damit, dass orale Präparate bis 2030 mehr als ein Drittel ausmachen werden.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk treibt den Einstieg in einen neuen Teilmarkt für Adipositas-Therapien voran und setzt dabei auf Tabletten statt Spritzen. Auf der Gesundheitskonferenz von JPMorgan in San Francisco sagte Novo-Nordisk-CEO Mike Doustdar, dass Tabletten neue Patientengruppen erschließen könnten. Derzeit würden nur 10 bis 15 Millionen Amerikaner medikamentös behandelt, obwohl rund 110 Millionen an Adipositas litten. Ein wesentlicher Grund sei die Abneigung vieler Patienten gegen Injektionen. Novo hat Anfang …Den vollständigen Artikel lesen
