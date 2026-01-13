Die Zahl der offenen Stellen ist gegenüber dem Höchststand 2023 um 33 Prozent zurückgegangen. Nach Einschätzung des Verbands agieren viele Betriebe trotz Auftragspolster aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation zurückhaltend bei Stellenausschreibungen. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften im E-Handwerk sinkt. Dies zeigt das Ergebnis der aktuellen Fachkräfteerhebung des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Gab es 2024 noch knapp 80. 000 offene Stellen, die Handwerksbetriebe meldeten, waren es 2025 nur noch gut 65. 000. Ein Rückgang um 18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
