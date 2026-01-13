Vattenfall hat die Genehmigung für das Offshore-Windprojekt Nordlicht II von der BSH erhalten. Damit ist auch die finale Investitionsentscheidung für das 1,6 GW starke Vorhaben gefallen, das ab 2028 Strom in der Nordsee produzieren will. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat den Offshore-Windpark Nordlicht II final genehmigt. Darüber berichtet die Vattenfall-Gruppe. Mit dieser Bestätigung habe Vattenfall die vollständige Final Investment Decision (FID) für das Offshore-Windcluster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
