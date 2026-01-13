Mit einem Kurssprung von fast fünf Prozent feiert die Börse einen Zwischensieg des dänischen Offshore-Windexperten Ørsted: Das Unternehmen darf an einem wichtigen Projekt in den USA weiterarbeiten. Es geht um den Windpark Revolution Wind vor der Küste Rhode Islands, der fast fertig ist. Im Dezember 2025 hatte US-Regierung um Präsident Donald Trump angeordnet, alle Arbeiten an dem Projekt einzustellen. Die Behörden hatten auf angebliche nationale Sicherheitsbedenken verwiesen, die das Pentagon festgestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
