Mazda hat den Start des ersten Modells auf Basis seiner geplanten eigenen Elektroplattform verschoben. Die "Skyactiv EV Scalable Architecture" sollte eigentlich 2025 eingeführt werden, was offenkundig nicht geschehen ist. Die "Skyactiv EV Scalable Architecture" wurde im Sommer 2021 erstmals im Zuge eines Technologie-Updates bis 2030 angekündigt. Laut den damaligen Ausführungen soll die Plattform für diverse Fahrzeuggrößen und Karosserietypen geeignet
