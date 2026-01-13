NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus nach einem Treffen mit dem Management der Beteiligungsgesellschaft im Internetbereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. In den Gesprächen sei es um die jüngsten Entwicklungen und die strategische Ausrichtung von Prosus/Naspers gegangen, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem sein Engagement zur fortgesetzten Verbesserung der operativen Ergebniskennzahlen im E-Commerce-Portfolio bekräftigt sowie die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0013654783
