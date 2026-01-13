Die BASF-Sparte Agricultural Solutions will weiter wachsen und hat daher eine weitere Übernahme getätigt. So verständigte man sich mit der Beteiligungsgesellschaft Paine Schwartz Partners und weiteren Gesellschaftern auf die Übernahme des Portfoliounternehmens AgBiTech. Das Unternehmen ist auf biologische Verfahren zur Bekämpfung von Schadinsekten spezialisiert.Im Zuge der Transaktion wird BASF AgBiTech vollständig übernehmen und damit auch sämtliche Vermögenswerte erwerben. Dazu zählen das Produktportfolio, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
