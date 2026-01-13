Die Nordex AG hat 2025 mit einem Rekord beim Auftragseingang abgeschlossen. Die Bestellungen legten um mehr als 20 Prozent auf 10 Gigawatt zu. Der durchschnittliche Verkaufspreis hat leicht zugenommen. Windenergieanlagenbauer Nordex hat 2025 einen neuen Rekord beim Auftragseingang erzielt. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, betrug das Volumen aller neuen Bestellungen 10.214 Megawatt (MW). Das war ein Plus von 22,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2024 hatte das Unternehmen einen Auftragseingang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
