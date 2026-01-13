Ein US-Bundesrichter hat den von Präsident Donald Trump veranlassten Baustopp für einen Offshore-Windpark aufgehoben. Damit kann Ørsted den nahezu fertiggestellten Offshore-Windpark "Revolution Wind" vor Rhode Island fertigstellen. An der Börse reagierte die Aktie deutlich positiv. Für den dänischen Energiekonzern Ørsted ist das Urteil ein Befreiungsschlag: Ein Bundesrichter in Washington hat entschieden, dass das Offshore-Projekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island fertiggestellt werden darf. Zum Zeitpunkt des Stopps war das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de