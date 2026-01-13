Top 5 Autobauer aus China: Alphabet ist 4 Billionen US-Dollar Wert, Eli Lilly setzt auf KI & Deutsche Bank

Die Aktie von Alphabet kennt keinen Halt. Dass Apple sich jetzt entschieden hat Siri mit dem KI-Modell Gemini aufzupimpen hat Alphabet die Aufnahme in einen ganz besonderen Club beschert - dem 4 Billionen Dollar Club!Thema des Tages: Meine Top 5 Autoaktien aus China Der jahrelange Handelsstreit um chinesische Elektroautos nimmt eine überraschende Wendung - und öffnet die Tür für ein spannendes Kräftemessen. Brüssel und Peking haben sich auf einen neuen Rahmen geeinigt: Statt saftiger Ausgleichszölle dürfen chinesische Hersteller ihre E-Autos künftig zu festgelegten Mindestpreisen in die EU liefern. Für Konzerne wie BYD, Geely oder SAIC bedeutet das: Der europäische Markt bleibt offen, aber …Den vollständigen Artikel lesen ...
