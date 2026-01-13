Zürich - GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen für die Entwicklung von Finanzprodukten, hat die digitale Vermögensbörse Binance in seine Plattform integriert. Damit können Kunden Binance auswählen, wenn GenTwo und seine Kunden digitale Vermögensanlageprodukte strukturieren. Die Integration von Binance als Krypto-Börsenoption innerhalb von GenTwo Pro ermöglicht Vermögensverwaltern, Family Offices, Privatbanken und allen anderen GenTwo-Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
