Kiel - Künstliche Intelligenz boomt und auch bei Übersetzungen werden vorhandene Tools immer effektiver und effizienter. Als mit ChatGPT weltweit eines der grössten KI-Systeme für Furore sorgte, bangten viele Übersetzungsagenturen um ihre Existenz. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass KI zwar Unterstützung liefern kann, aber nicht in der Lage ist, menschliche Kompetenz zu ersetzen. Zur reinen Verständnisübersetzung genügen Tools im Internet, um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab