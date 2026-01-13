Donald Trump will den Zinssatz für Kreditkarten auf 10?% deckeln - und bringt damit die US-Banken in Aufruhr. JPMorgan warnt vor massiven Einschnitten im Kreditkartengeschäft. Experten fürchten gravierende Folgen für Wirtschaft und Verbraucher.JPMorgan schlägt Alarm JPMorgan Chase & Co. hat vor erheblichen Auswirkungen auf ihr Kreditkartengeschäft gewarnt, sollte Donald Trumps Forderung nach einer Zinshöchstgrenze von 10?% Realität werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de