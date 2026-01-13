Zürich - Der Kurs des US-Dollar hat am Dienstagnachmittag nach der Publikationen der US-Inflationsdaten zum Franken wie zum Euro zugelegt. Die US-Währung erholt sich damit wieder etwas vom jüngsten Kursrückgang, der vom sich zuspitzenden Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Notenbankchef Jerome Powell ausgelöst wurde. So stieg die US-Währung mit 0,8001 Franken am Dienstagnachmittag wieder knapp über die Marke von 80 Rappen. Der Euro zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
