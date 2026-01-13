Ein etwas geringer als erwartet ausgefallener Preisanstieg in den USA hat dem DAX am Dienstag den siebten Handelstag in Folge eine Höchstmarke beschert. Allerdings konnte der deutsche Leitindex das hohe Niveau am Nachmittag nicht mehr halten und schloss mit einem moderaten Plus von 0,06 Prozent bei 25.421 Punkten. "Der aktuelle Börsenlauf des DAX ist fast schon beängstigend", schrieb die HSBC. Der SDAX schwang sich ebenfalls zu einem Rekord auf.In den USA stieg die um Energie- und Lebensmittelpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär