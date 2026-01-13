Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag schwächer geschlossen. Im Handel wurde von einer Konsolidierung gesprochen, nachdem der Leitindex SMI noch zu Wochenbeginn neue Höchststände erreicht hatte. Manche Investoren wollten sich vor der beginnenden Berichtssaison wohl vorsichtig positionieren, hiess es im Markt. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten für den Dezember boten derweil kaum Überraschungspotenzial. Wegen des «Shutdowns» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab