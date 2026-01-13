Das Unternehmen unterstreicht seine führende Position auf dem Gebiet der Hämatologie, präsentiert mehrere Datenkatalysatoren für 2026 und hebt seinen einzigartigen globalen Superhighway für klinische Entwicklungen sowie seine anhaltend hervorragende Finanzlage hervor

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, wird im Rahmen seiner heutigen Präsentation auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco die Grundpfeiler seiner zunehmenden globalen Führungsrolle auf dem Gebiet der Onkologie vorstellen.

John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeOne, wird die transformative Vorreiterrolle des Unternehmens bei der Behandlung von B-Zell-Malignomen beleuchten. Er wird in seiner Präsentation BRUKINSA, den weltweit führenden Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Inhibitor, sowie grundlegende hämatologische Wirkstoffe vorstellen: Sonrotoclax, ein B-Zell-Lymphom-2 (BCL2)-Inhibitor der nächsten Generation und potenziell bester seiner Klasse, der am 30. Dezember seine ersten weltweiten Zulassungen erhielt, und BGB-16673, ein potenziell erster und bester seiner Klasse BTK-Chimärer Degradationsaktivierungswirkstoff (Chimeric Degradation Activation Compound, CDAC). Außerdem wird Herr Oyler weitere Informationen über den globalen Entwicklungs-Superhighway von BeOne vorstellen, der globale, vollständig interne und wettbewerbsfähige klinische Fähigkeiten umfasst, dank derer die Kosten und die Zeit für die Entwicklung eines neuen Medikaments erheblich reduziert werden können, sodass Patienten auf der ganzen Welt schneller Zugang zu Innovationen erhalten.

"BeOne entwickelt sich mit seiner etablierten Führungsposition in der Behandlung von B-Zell-Malignomen, einer branchenführenden Pipeline und einzigartigen internen Kompetenzen derzeit zum weltweit führenden Onkologieunternehmen, mit dem Ziel, den enormen ungedeckten Bedarf von Patienten weltweit zu decken", so Oyler. "BRUKINSA hat sich als bester grundlegender BTK-Inhibitor seiner Klasse und weltweitumsatzstärkstes Produkt mit einer beispiellosen langfristigen Wirksamkeit und einem unvergleichlichen Sicherheitsprofil für alle zugelassenen Indikationen etabliert. Die Prüfkombination aus BRUKINSA und dem BCL2-Inhibitor Sonrotoclax birgt das Potenzial, die Landschaft der zeitlich begrenzten Behandlung von CLL mit den branchenweit besten Raten und Kinetiken der minimalen Resterkrankung zu verändern. BGB-16673 ist der fortschrittlichste BTK-Degrader in der klinischen Praxis und etabliert sich zunehmend als potenziell erstklassige und beste Behandlung seiner Klasse. Dank der Kombination eines der innovativsten Forschungsteams der Branche mit unseren vertikal integrierten klinischen Entwicklungskapazitäten befinden wir uns in einer hervorragenden Position, um unsere nächste Wachstumsphase mit einem soliden Finanzprofil und einer wachsenden globalen Präsenz anzugehen."

Zu den wichtigsten Themen der Präsentation von BeOne (Dienstag, 13. Januar 2026, 7:30 a.m. PT) auf der J.P. Morgan Healthcare Conference gehören:

BeOne ist das einzige Unternehmen mit potenziell erstklassigen, grundlegenden Medikamenten mit drei wichtigen Wirkmechanismen zur Behandlung von CLL.

BeOne ist das führende Unternehmen auf dem Gebiet der Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) mit drei zugelassenen oder in der klinischen Phase befindlichen Grundlagenmedikamenten für alle Patientensubtypen.

BRUKINSA ist mittlerweile das weltweit umsatzstärkste Produkt in der BTKi-Klasse und das einzige BTKi, das in einer Phase-3-Vergleichsstudie gegenüber Ibrutinib eine überlegene progressionsfreie Überlebensrate (Progression-free Survival, PFS) und ein überlegenes kardiales Sicherheitsprofil gezeigt hat. Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) im Dezember präsentierte das Unternehmen wegweisende Sechsjahresergebnisse aus der globalen Phase-3-Studie SEQUOIA, in der BRUKINSA mit Bendustamin plus Rituximab (BR) bei therapienaiven Patienten mit CLL oder kleinem lymphozytischem Lymphom verglichen wurde. BRUKINSA erzielte eine geschätzte PFS von 74 gegenüber 32 für BR. Die Gesamtüberlebensrate (Overall Survival, OS) nach 72 Monaten betrug 84 mit BRUKINSA und 80 mit BR. Nach Bereinigung um COVID-19 lagen die OS-Raten bei 88 bzw. 82 %.

BeOne treibt die investigative Kombination von BRUKINSA und Sonrotoclax als potenziell erstklassige Therapie mit fester Behandlungsdauer für die Erstlinienbehandlung von CLL zügig voran, da die klinischen Ergebnisse als explorative Endpunkte potenziell erstklassige Raten für nicht nachweisbare minimale Resterkrankung (undetectable Minimal Residual Disease, uMRD) zum frühestmöglichen Zeitpunkt zeigen. Das Unternehmen rechnet mit den uMRD-Ergebnissen der Phase-3-Studie CELESTIAL zur Kombination von Zanubrutinib und Sonrotoclax (ZS) im Vergleich zu Venetoclax und Obinutuzumab (VO) im Jahr 2026.

Das Unternehmen treibt außerdem die Entwicklung von BGB-16673 als potenziell erstklassigen und besten zielgerichteten BTK-Degrader seiner Klasse weiter voran und konnte in einer Phase-1-Studie mit stark vorbehandelten CLL-Patienten bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 18 Monaten eine Gesamtansprechrate von 86 und ein 12-monatiges progressionsfreies Überleben von 79 nachweisen. Potenziell wegweisende Ergebnisse der Phase-2-Studie für BGB-16673 bei R/R-CLL werden für 2026 erwartet.

Der unübertroffene globale Entwicklungs-Superhighway von BeOne in Kombination mit einem branchenführenden Forschungs- und Entwicklungsteam im Bereich Onkologie ermöglicht eine schnellere Entwicklung, beschleunigte Zulassungsverfahren und einen breiteren globalen Zugang für Patienten.

BeOne kann auf eines der größten Onkologie-Forschungsteams der Branche und rund 6.000 Mitarbeiter in den Bereichen klinische Entwicklung und Produktion zurückgreifen, die den vollständig internen, strategisch gut aufgestellten globalen Entwicklungs-Superhighway des Unternehmens unterstützen, um unsere Medikamente schnell für Krebspatienten weltweit verfügbar zu machen.

Das engagierte Team der Forschungswissenschaftler des Unternehmens zeichnet sich durch umfassende Expertise in der Entwicklung innovativer niedermolekularer Inhibitoren, Biologika, zielgerichteter Proteindegrader, multispezifischer Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate aus. In den letzten 18 Monaten konnte das Unternehmen 15 neue molekulare Einheiten (New Molecular Entities, NME) für eine Vielzahl von Modalitäten in die klinische Phase überführen. Ab 2026 sollen jährlich weitere 8 bis 10 NMEs in die klinische Phase überführt werden. BeOne plant, Updates zu den folgenden Programmen zu veröffentlichen, die alle den klinischen Proof-of-Concept erreicht haben und ein erhebliches Marktpotenzial versprechen: CDK4-Inhibitor, B7-H4-ADC, PRMT5-Inhibitor, GPC3x41BB-bispezifischer Antikörper und CEA-ADC.

Eine starke Finanzlage ermöglicht Investitionen in das zukünftige Wachstum von BeOne

Dank seiner soliden Finanzlage wird BeOne in der Lage sein, bis 2026 und darüber hinaus eine größere globale Reichweite zu erzielen und gleichzeitig seine Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2025 einen freien Cashflow in Höhe von über 350 Millionen US-Dollar und verfügte über Barmittel in Höhe von über 4 Milliarden US-Dollar. BeOne wird auch in Zukunft in Innovationen innerhalb seiner Pipeline für Hämatologie und solide Tumore investieren, um den langfristigen Wert für Patienten und Aktionäre zu maximieren. Dabei wird das Unternehmen weiterhin eine wertschöpfende Geschäftsentwicklung vorantreiben und Möglichkeiten zur Nutzung seiner globalen Entwicklungsplattform verfolgen.

Über BeOne Medicines

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen erforscht und entwickelt innovative Therapien, die für Krebspatienten weltweit zugänglicher sind. BeOne, dessen Portfolio sich von der Hämatologie bis zu soliden Tumoren erstreckt, treibt die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team mit beinahe 12.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten, die durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Schnelligkeit mehr Patienten denn je erreichen möchten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie anderer US-amerikanischer Wertpapiergesetze, unter anderem Aussagen zur erwarteten Präsentation von BeOne auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference, zum Potenzial von Sonrotoclax als bester BCL2-Inhibitor seiner Klasse und von BGB-16673 als erster BTK-CDAC seiner Klasse; den internen Fähigkeiten von BeOne, Innovationen voranzutreiben, um den ungedeckten Bedarf von Patienten weltweit zu decken; dem Potenzial der Kombination von BRUKINSA und Sonrotoclax zur Behandlung von CLL; der Positionierung von BeOne für zukünftiges Wachstum; dem erwarteten Zeitplan in Bezug auf die Ergebnisse der klinischen Studien von BeOne zu ZS im Vergleich zu VO und BGB-16673; den Erwartungen von BeOne hinsichtlich der Überführung von NMEs in die klinische Praxis; der Fähigkeit von BeOne, eine größere globale Reichweite zu erzielen und gleichzeitig die Rentabilität aufrechtzuerhalten; den Plänen von BeOne, weitere Investitionen in kommerzielle Vermögenswerte und Regionen zu tätigen, die ein profitables Wachstum fördern; sowie den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse seiner Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise eine Fortsetzung der Entwicklung oder die Zulassung nicht unterstützen; Maßnahmen von Regulierungsbehörden, die Auswirkungen auf den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Zulassung haben können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziell Erfolg zu haben; die Fähigkeit von BeOne, Schutz für das geistige Eigentum an seinen Arzneimitteln und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten in Bezug auf die Arzneimittelentwicklung, -herstellung, -vermarktung und andere Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; die Fähigkeit von BeOne, zusätzliches Kapital für den Geschäftsbetrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q ausführlicher erläutert werden. Darüber hinaus werden potenzielle Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) erörtert. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind.

