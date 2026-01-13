Mit Apple ISIN: US0378331005 hatten wir uns zuletzt im Express-Service vom 30. März 2025 beschäftigt, an diesem Tag konnten wir einen Zertifikatgewinn von 51 Prozent melden. Nach diesem Erfolg setzte jedoch eine Abwärtsbewegung ein, die im sogenannten Trump-Crash im April ihren Tiefpunkt bei 169,22 USD erreichte. Dieses Tief bildete den Ausgangspunkt für eine neue Rally, im Dezember 2025 konnte die Aktie ein neues Allzeithoch bei 288,60 USD erreichen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.