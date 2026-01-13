Mit Apple ISIN: US0378331005 hatten wir uns zuletzt im Express-Service vom 30. März 2025 beschäftigt, an diesem Tag konnten wir einen Zertifikatgewinn von 51 Prozent melden. Nach diesem Erfolg setzte jedoch eine Abwärtsbewegung ein, die im sogenannten Trump-Crash im April ihren Tiefpunkt bei 169,22 USD erreichte. Dieses Tief bildete den Ausgangspunkt für eine neue Rally, im Dezember 2025 konnte die Aktie ein neues Allzeithoch bei 288,60 USD erreichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
