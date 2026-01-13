München (ots) -Energie getankt für eine sehr wahrscheinlich hochspannende Rückrunde in der 3. Liga. Wenigstens 8 Klubs zittern um den Klassenerhalt, 6 Teams spielen um 2 direkte Aufstiegsplätze plus einem Relegationsrang. Energie Cottbus grüßt von der Tabellenspitze und will diesmal länger bleiben als in der vergangenen Saison: da startete Energie als Zweiter, wurde dann aber nur Vierter. Trainer Claus-Dieter Wollitz, der "die Enttäuschung" darüber noch immer spürt, sieht sein Cottbus "trotzdem als Außenseiter". Das vor der Saison überraschend tiefgesetzte Ziel des Klassenerhalts wird wenig überraschend neu formuliert. "Ich habe der Mannschaft gesagt: ich erwarte von mir selbst, dass ich es schaffe, diese 3 Prozent mehr aus ihnen herauszuholen", verrät der 60-Jährige den Wortlaut seiner "Neujahrsansprache" im MagentaSport-Podcast "4zu3". Cottbus spielt am Samstag in Saarbrücken (live ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar), mit hohen Ambitionen gestartet, aktuell aber nur einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. Wollitz plant einen Dreier ein: "Wenn du in Saarbrücken gewinnen willst, ist jetzt der Zeitpunkt."Im Aufstiegsrennen entscheide die Akzeptanz seiner Spieler über den Erfolg - "ohne zu verkrampfen, ohne verspannt zu sein, aber mit Selbstbewusstsein und Unbekümmertheit". Ein "wichtiger Puzzlestein" und "Gamechanger" sei im Gegensatz zu seinen "eher ruhigen" Akteuren zudem die Verpflichtung eines "Spielertyps, der uns alle mitreißt". Der "intern klar hinterlegte Wunsch" von Wollitz: "Ein Spieler im Defensivverbund, der organisiert, Ruhe und Gelassenheit reinbringt."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zur neuen Folge "4zu3 - der 3. Liga Podcast" mit Claus-Dieter Wollitz - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die 3. Liga startet am Freitag ab 18.30 Uhr mit der Partie Jahn Regensburg gegen den FC Ingolstadt in die Rückrunde. Am Samstag folgen ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiele u.a. die Topspiele TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen und 1. FC Saarbrücken gegen Energie Cottbus. Am Sonntag wartet mit dem Legends Cup des FC Bayern ab 14.20 Uhr das nächste Highlight - live bei MagentaSport und zu dem kostenlos bei MagentaTV. Ein Treffen der Weltstars im SAP Garden u.a. mit den FCB-Stars Robben, Ribery, Matthäus und Klinsmann.Die neue Folge "4zu3 - der 3. Liga Podcast" mit Claus-Dieter WollitzZum Auftakt ins neue Jahr hat die Crew (Thomas Wagner, Christian Straßburger, Yannick Bakic und Tobi Schäfer) des MagentaSport-Podcasts "4zu3" einen besonderen Gast eingeladen: Kult-Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz spricht über die gewonnene "Wintermeisterschaft" mit Energie Cottbus und die daraus resultierenden Erwartungen für die anstehende Rückrunde.Link zur aktuellen Podcast-Folge: https://4zu3.podigee.io/latest-episode-playerWollitz sieht Cottbus trotz der Lernkurve aus der Vorsaison natürlich als "Außenseiter"Energie Cottbus geht als Führender in die Rückrunde der 3. Liga. Trainer Claus-Dieter Wollitz drückt dennoch auf die Euphorie-Bremse und verweist auf die vergangene Spielzeit, in der man nach der Hinrunde Zweiter war und dann als Vierzehnter der Rückrundentabelle noch die Aufstiegschancen verspielte: "Natürlich gab es in der vergangenen Saison Themen, auch in der Rückrunde. Für die jetzt beginnende Rückrunde sehe ich uns trotzdem als Außenseiter. Wenn gewisse Klubs ihre gesamte Wucht und Qualität Woche für Woche abrufen, spielt es keine Rolle, dass wir einen Umbruch hatten oder wirtschaftlich andere Voraussetzungen. Schaut man sich die Vita der Spieler anderer Vereine an - wo und wie sie gespielt haben, wie viele vollständige Saisons sie hatten -, dann ist das eine andere Kategorie als bei uns. Wenn man sieht, wie Osnabrück vergangene Saison im Winter aufgerüstet hat oder Rot-Weiß Essen, und wie jetzt etwa Ulm nachlegt, damit sie nicht wieder absteigen - das können sich nicht viele Vereine in der Liga leisten. Unser Schlüssel wird sein: Bekommen wir in jedem Spiel unsere Parameter auf den Platz, finden wir Formationen, die das umsetzen, dann wollen wir den Platz verteidigen. Aber von Platz 1 bis Platz 10 liegen nur 6 bis 8 Punkte, das ist bei der 3-Punkte-Regel nicht viel. Die Rückrunde eins zu eins mit der letzten zu vergleichen, würde der aktuellen Mannschaft nicht gerecht, weil viele Spieler neu sind."Der Schmerz der verkorksten letzten Rückrunde sitzt bei Wollitz noch tief, zumal der Aufstieg zum Schluss nur knapp verpasst wurde: "Natürlich ist es am Ende immer eine Enttäuschung, wenn man es nicht schafft. Es war auch eine Enttäuschung, dass wir letztes Jahr zwar am 37. Spieltag in Rostock eine Leistung gebracht haben, die uns kaum jemand zugetraut hat, dann als Dritter zurückkamen und Ingolstadt im letzten Spiel wahrscheinlich die beste Saisonleistung gezeigt haben - auch, weil sie nicht wollten, dass Cottbus hochgeht. Im Moment wirkt es sportlich etwas anders, aber die Enttäuschung bleibt."Wollitz will "sich selbst den Beweis liefern", im neuen Jahr "3 Prozent mehr rauszuholen"Für Wollitz kommt es im Aufstiegsrennen vor allem auf das Mindset seiner Schützlinge an: "Die Frage ist, ob die Spieler akzeptieren, dass die nächsten fünf Monate ihre entscheidenden Monate sein können - ohne zu verkrampfen, ohne verspannt zu sein, aber mit Selbstbewusstsein und Unbekümmertheit. Ich finde, wir dürfen gemeinsam mit Verl die unbekümmertste Mannschaft da oben sein. Unser Ziel war intern: nicht in den Abstiegsstrudel geraten und die 3. Liga, wenn möglich, schnell zumachen. Mit 36 Punkten haben wir diese Basis gelegt. Jetzt habe ich der Mannschaft in der Neujahrsansprache gesagt: Es geht darum, sich selbst den Beweis zu liefern, dass man mehr draufpacken kann. Ich habe der Mannschaft gesagt, ich erwarte von mir selbst, dass ich es schaffe, diese 3 Prozent mehr aus ihnen herauszuholen.""Klarer" Wunsch nach einem Führungsspieler als "Gamechanger"Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, wünscht sich der Kult-Trainer noch eine Neuverpflichtung und möchte dabei auch den Mannschaftsrat einbinden: "So ein Spielertyp, der uns alle mitreißt, wäre ein wichtiger Puzzlestein. Wir haben individuell starke, aber eher ruhige Spieler - zum Beispiel Cigerci, Engelhardt, Timmy Thiele. Ein verbaler Führungsspieler, der nicht nur sich selbst, sondern das ganze Team antreibt, wäre aus meiner Sicht ein Gamechanger. Dafür einen Spieler im Defensivverbund zu haben, der organisiert, Ruhe und Gelassenheit reinbringt, wäre enorm wertvoll. Das ist mein Wunsch, den ich intern klar hinterlegt habe. Und ich kann euch sagen: Wenn so ein Transfer zustande kommt, ist der Mannschaftsrat voll eingebunden. Ich würde nie einen Spieler holen, ohne den Spielerrat zu informieren."Von den Transferaktivitäten anderer Vereine will sich Wollitz aber nicht beeinflussen lassen: "Weder wir noch ich stehen unter Zugzwang, weil andere Vereine spektakuläre Transfers machen. Was Duisburg macht, ist beeindruckend. Sie haben jetzt 5 Stürmer im Kader: Krüger, Hecke, Toban, den holländischen Angreifer und nun Lobinger. Das musst du moderieren können. Dazu ein sehr gutes Mittelfeld und erfahrene Spieler - das wird spannend. Es zeigt, dass sie als Aufsteiger mehr wollen, was bei ihren Möglichkeiten absolut nachvollziehbar ist."Sieg zum Rückrundenauftakt in Saarbrücken? "Wenn nicht jetzt, wann dann?"Der 60-Jährige fiebert dem Rückrundenstart bei einem der großen Kontrahenten der letzten Jahre in Saarbrücken entgegen: "Wenn man sich die Mannschaft von Saarbrücken anschaut, wundert man sich, dass sie in dieser Tabellenregion steht. Das zeigt aber, wie stark und ausgeglichen die Liga ist. Ich bin überzeugt: Wenn du in Saarbrücken gewinnen willst, ist jetzt der Zeitpunkt - wenn nicht jetzt, wann dann? Es wird schwierig, wie jede Woche, aber direkt nach einer kurzen Pause hast du eine Chance, wenn du dein Bestes auf den Platz bringst."3. Amtszeit in Cottbus: Wollitz will "mit allen Fasern etwas zurückgeben", aber bloß "kein Denkmal"Seit 2021 befindet sich Wollitz in seiner 3. Amtszeit als Trainer von Energie Cottbus. Die Verbundenheit mit der Region und das entgegengebrachte Vertrauen geben ihm immer wieder neue Motivation: "Ich finde, wenn man so eine Chance zum 3. Mal bekommt, muss man dem Klub mit allen Fasern etwas zurückgeben. Jetzt habe ich ein Präsidium, mit dem es einfach matcht. Sie lassen uns - in erster Linie mich, aber damit auch den Staff und die Mannschaft - außergewöhnlich frei arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt ein großes Vertrauen, von dem sie wissen, dass wir damit gewissenhaft umgehen."Der Link zu den einzelnen Passagen: https://cloud.thinxpool.de/s/5zPNeLDyz3R9g5N"4zu3" feiert die 100! Die Jubiläumfolge am 02.02. aus Köln mit Klaus GjasulaDie Jubiläumsausgabe des Podcasts "4zu3" wird am 2. Februar in Köln in der Kneipe "Gottes Grüne Wiese" aufgezeichnet - als Podcast mit Live-Publikum und Gast Klaus Gjasula von Rot-Weiss Essen. Die 100. Folge Podcast wird sowohl im Anschluss wie üblich als Ton-Clip als auch am Tag darauf auf Podcast- bei MagentaSport veröffentlicht."Legends Cup" am Sonntag in München: Maximales Aufkommen an Weltstars mit FC Bayern, BVB, Eintracht, Real, Celtic sowie Juventus - macht es wieder "Ribrob"?Lauter Legenden, soooo viele Weltstars am Sonntag im ausverkauften Münchener SAP Garden. Der "Legends Cup" firmierte im letzten Jahr noch unter dem "Beckenbauer Cup" und hat da alle Fußball-Fans restlos begeistert. Sieger wurde der FC Bayern München mit dem "Duo Ribrob" nach einem Finalsieg gegen Real Madrid. Im Halbfinale gegen Borussia Dortmund fuhr die Stimmung richtig heiß, weil Franck Ribery und Arjen Robben wie beim Champions League-Finale 2013 zauberten, kämpften, siegten. Rund 23 Jahre später wird das Duell gegen den BVB wieder im Fokus stehen. Neben "RibRob" werden auch Giovane Elber, Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus im Kader stehen, Weltmeister Philipp Lahm coacht das Allstar-Team des FCB. Das Hallenturnier mit Retro-Charakter - live ab 14.20 Uhr bei MagentaTV und MagentaSport - spricht die Fußball-Nostalgiker an, die ihre Lieblinge einfach gern wiedersehen. Es ist ein maximales Aufkommen an Weltstars und Legenden! Besonderes Angebot für die Fans: der Budenzauber wird kostenlos bei MagentaTV-Freemium angeboten. Neben dem FC Bayern und dem BVB sind wieder Real Madrid und Juventus Turin sowie erstmals Eintracht Frankfurt und - Achtung Schotten-Alarm - Celtic Glasgow dabei.Produktion: Thinxpool - On-Airs: Simon Köpfer (Moderation), Field-Reporterin: Kamila Benschop, Max Giesen (Kommentator)Fußball live bei MagentaSport3. Liga, 20. SpieltagFreitag, 16.01.2026ab 18.30 Uhr: SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04Samstag, 17.01.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - FC Energie Cottbus, SSV Ulm 1846 - SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock - Erzgebirge Aue, TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen, SC Verl - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - VfL OsnabrückSonntag, 18.01.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - MSV Duisburgab 16.15 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 - FC Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: TSV Havelse - TSG Hoffenheim IILegends Cup des FC BayernSonntag, 18.01.2026ab 14.20 Uhr live aus dem Münchner SAP Garden: Fußball-Turnier mit Legenden des FC Bayern, Real Madrid, Juventus Turin, Celtic Glasgow, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt