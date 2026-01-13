Stimmen die Gerüchte, ist das erste KI-Gadget von OpenAI und Jony Ive doch ein Kopfhörer - oder zumindest etwas in der Art. "Sweetpea", so der Codename des Geräts, soll über ein noch nie dagewesenes Design verfügen und Apples Airpods ersetzen. 6,5 Milliarden US-Dollar hat sich OpenAI im Mai 2025 das von dem Ex-Apple-Designer Jony Ive mitgegründete Audio-Startup io kosten lassen. Ive, so der Plan, soll KI-Gadgets für den ChatGPT-Erfinder entwickeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n