Der neue Vertrag unterstreicht das Engagement der Marke für Innovation und ihre wachsende Präsenz auf dem internationalen Verteidigungsmarkt.

Blackhawk, ein führender Anbieter von taktischer Ausrüstung und Tragevorrichtungen und eine Marke von Revelyst Inc., gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Zuschlag für die Lieferung des Holster-Tragesystems der Bundeswehr an die deutschen Streitkräfte erhalten hat. Dieser bedeutende Erfolg, der in Zusammenarbeit mit der Helmut Hofmann GmbH erzielt wurde, unterstreicht das Engagement von Blackhawk für Innovation und seine wachsende Präsenz auf dem internationalen Verteidigungsmarkt.

Das Blackhawk Bundeswehr Carry System wurde entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen des deutschen Militärs gerecht zu werden. Das System bietet eine unvergleichliche Vielseitigkeit, da Soldaten ihr Holster am Gürtel (hoch oder tief), an der Brust oder am Oberschenkel tragen können. Jede Plattform wird mit Schnellwechseladaptern geliefert und ist sowohl mit Blackhawk- als auch mit G-Code RTI-Komponenten kompatibel, wodurch eine nahtlose Integration in die vorhandene Ausrüstung gewährleistet ist. Dieses in den USA entwickelte und hergestellte System bietet robuste Zuverlässigkeit und einsatzbereite Leistung, die auf realen Betriebserfahrungen basieren.

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr, von der Bundeswehr für diesen prestigeträchtigen Auftrag ausgewählt worden zu sein", sagte David Hein, Vice President General Manager von Revelyst Project Freedom, der Sonderinitiative innerhalb von Revelyst, die Blackhawk und die anderen Marken des Unternehmens für Militär, Strafverfolgungsbehörden und Ersthelfer umfasst. "Diese Gelegenheit ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams für Innovation und Zuverlässigkeit. Wir schätzen das in Blackhawk gesetzte Vertrauen sehr und freuen uns darauf, das deutsche Militär mit einem modularen System zu unterstützen, das es den Endnutzern ermöglicht, die Ausrüstung so zu tragen, wie es für ihre Mission am besten geeignet ist. Unsere Zusammenarbeit mit Herrn Hofmann war von entscheidender Bedeutung, und wir sind sehr stolz darauf, mit einer so angesehenen Persönlichkeit der Branche zusammenzuarbeiten."

Zu den Hauptmerkmalen des Blackhawk Bundeswehr Holster Carry Systems gehören vier Plattformen für alle gängigen Holster-Tragepositionen: Hohe Gürtelschlaufe, Jackenschlitz-Gürtelschlaufe, MOLLE/PALS-Adapter und Micro-Beinplattform. Schnellwechseladapter sind im Lieferumfang aller Plattformen enthalten. Das System ist kompatibel mit dem Blackhawk QD-Adapter (NSN 1005-12-381-5528) und dem RTI-Aufhänger (NSN 1005-12-400-3967).

Dieser Vertrag stellt einen bedeutenden Fortschritt in der modularen Transporttechnologie für militärische Anwendungen dar. Die Flexibilität des Systems ermöglicht es Soldaten, den Komfort und die operative Effektivität zu maximieren. Die Zusammenarbeit zwischen Blackhawk und Helmut Hofmann verdeutlicht den Wert der Kombination von amerikanischer Ingenieurskunst mit deutscher Präzision und Logistik.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Blackhawk dieses fortschrittliche Tragesystem für die Bundeswehr zu liefern", erklärte Peter Hofmann, CEO von Helmut Hofmann. "Die Innovation und Anpassungsfähigkeit dieser Lösung setzen neue Maßstäbe für militärische Ausrüstung, und wir sind dankbar für die Gelegenheit, gemeinsam mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft unterstreicht die Stärke der internationalen Zusammenarbeit und unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen."

Die OMI (Outdoor Marketing International GmbH), die zuständige Agentur von Blackhawk in Europa, spielte eine entscheidende Rolle bei der Sicherung dieses Vertrags. Die Expertise des Unternehmens im europäischen Verteidigungsmarkt und seine ausgezeichneten Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen waren maßgeblich für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts "Holster Carry System" für die Bundeswehr. Das Engagement und die lokalen Kenntnisse von OMI stellten sicher, dass die innovativen Lösungen von Blackhawk bei der Bundeswehr erfolgreich positioniert wurden.

"Wir freuen uns sehr, mit Blackhawk bei diesem wegweisenden Vertrag für die Bundeswehr zusammenzuarbeiten", erklärte Lisa Hofmann, Managing Director bei OMI. "Diese Gelegenheit unterstreicht die Stärke unserer Zusammenarbeit und unser gemeinsames Engagement, erstklassige Lösungen für diejenigen bereitzustellen, die im Dienst stehen. Wir freuen uns darauf, die Bundeswehr zu unterstützen und gemeinsam auf diesem Erfolg aufzubauen."

Um das Blackhawk Bundeswehr Holster Carry System persönlich zu besichtigen, besuchen Sie uns bitte während der SHOT Show am Stand 10518 auf der Venetian Expo Ebene 2.

Über die Helmut Hofmann GmbH

Die Helmut Hofmann GmbH mit Sitz in Mellrichstadt, Deutschland, ist ein führender Anbieter und Partner für Ausrüstung für Strafverfolgungsbehörden und das Militär, der für sein Engagement für Qualität und Kundenservice bekannt ist.

Über OMI

OMI ist ein dynamisches, international tätiges Vertriebsunternehmen mit Sitz in Deutschland, dessen Büros sich 87 Meilen östlich des Frankfurter Flughafens befinden. OMI ist weltweit tätig und hat strategische Vorgehensweisen und Fachkenntnisse entwickelt, die es dem Unternehmen ermöglichen, erfolgreich mit einer Vielzahl von Kulturen und Regionen zusammenzuarbeiten. Der Fokus des Unternehmens auf wissenschaftliche Marktforschung und globale Marketingkonzepte, die proaktive Kunden belohnen, hat zu einem tiefgreifenden Verständnis für Aspekte des internationalen Vertriebs von Sportartikeln geführt.

Über Blackhawk

Blackhawk, eine Marke von Revelyst, ist ein führender US-amerikanischer Hersteller von Ausrüstung für taktische Einsätze, Militär, Schießsport und Strafverfolgung mit Hauptsitz in Chesapeake, Virginia. Blackhawk wurde von einem Navy SEAL gegründet und stellt heute taktische Ausrüstung, Ausrüstung für Strafverfolgungsbehörden, Holster, Trinksysteme, Schutzhandschuhe und -ausrüstung, Bekleidung und Schuhe, Messer, Brechwerkzeuge und rückstoßmindernde Schäfte her.

Über Revelyst

Revelyst Inc. ist ein Zusammenschluss von weltweit führenden Marken, die Sporttechnologie und Outdoor-Ausrüstung entwerfen und herstellen. Unsere branchenprägenden Marken nutzen sorgfältige Handwerkskunst und bereichsübergreifende Zusammenarbeit, um neue Innovationen zu entwickeln, die die Grenzen des menschlich Möglichen im Outdoor-Bereich neu definieren. Zu den Marken im Portfolio gehören Foresight Sports, Bushnell Golf, Fox, Bell, Giro, CamelBak, Bushnell, Simms Fishing und weitere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.revelyst.com.

