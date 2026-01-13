Hinter Apples Siri-Assistent steckt künftig die KI von Googles Gemini. Auch Einzelhandelsriese Walmart greift für seinen KI-Shopping-Agenten auf die Software von Alphabet zurück. Ein Meilenstein für die Google-Mutter im Rennen um die KI-Krone. Alphabet bleibt ein klarer Favorit im AI-Markt, und die jüngsten Partnerschaften mit Apple und Walmart bestätigen diese Einschätzung. Der Tech-Gigant hat in den letzten Tagen mit zwei bedeutenden Vereinbarungen wichtige Schritte in Richtung einer dominierenden Rolle im Bereich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
