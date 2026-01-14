© Foto: Dall-EEvercore ISI sieht dank KI, starkem Nutzerwachstum und Datenlizenzen erhebliches Kurspotenzial bei Reddit trotz bereits starker Performance im Vorjahr.Die Aktie von Reddit bekommt Rückenwind von der Investmentbank Evercore ISI. Analyst Mark Mahaney hat die Beobachtung der Social-Media-Plattform Reddit aufgenommen und startet mit der Einstufung "Outperform". Sein Kursziel von 320 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent. Mahaney bezeichnet die aktuelle Bewertung der Aktie als "sehr ambitioniert, aber angemessen". Trotz eines Kursanstiegs von mehr als 40 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate sieht der Analyst weiterhin erheblichen Spielraum nach oben. Treiber …Den vollständigen Artikel lesen
