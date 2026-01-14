In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben die Rohstoffunternehmen und internationalen Investoren zu wenig in das Aufspüren neuer Lagerstätten und der Entwicklung hin zu einer Mine investiert. Doch der Rohstoffhunger der Welt nahm in dieser Zeit deutlich zu. Nicht nur die Elektrifizierung stieg deutlich an, sondern auch die Energiewende und der Aufbau von Windparks, der Elektromobilität und der Photovoltaikanlagen beschleunigte die Nachfrage nach den verschiedensten Rohstoffen nochmals. Dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor