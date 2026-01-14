Berlin - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) erwartet eine grundlegende Reform des Rentensystems und fordert mehr Reformbereitschaft bei der Union. Mit Blick auf die jüngst eingesetzte Rentenkommission sagte Bas dem "Stern", dass sie einen "mutigen Vorschlag" erwarte und nicht nur "alte Kamellen".



Es könne nicht nur darum gehen, "bis 70 zu arbeiten und die Frühverrentung wegzuhauen", sagte Bas, die auch SPD-Vorsitzende ist. "Ich will eine Strukturreform bei der Rente. Da braucht es wirklich Mut - und den habe ich." Sie sei aber sehr gespannt, wie groß der Reformwille in der Union sei. "Markus Söder hat schon gesagt, die Beamtenpensionen fasst er nicht an. Da soll alles bleiben, wie es ist. Wir brauchen aber Mut, grundsätzlich ranzugehen."



Bas sagte weiter: "Wir brauchen ein Modell, wo die Menschen am Ende eines langen Arbeitslebens eine höhere Rente haben und nicht in der Grundsicherung landen, obwohl sie viele Jahre eingezahlt haben. Und wir müssen es schaffen, dass die Beiträge auch in Zukunft im Rahmen bleiben. Das ist das Ziel."





