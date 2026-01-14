von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Suter, warum ist Währungsmanagement für Schweizer Anleger heute besonders wichtig? Thomas Suter: Grosse Teile der Vermögen werden in Fremdwährungen, vor allem Dollar und Euro gehalten. Damit wird das Portfolio automatisch anfällig für Wechselkursschwankungen. Viele Anleger merken gar nicht, wie stark die Bewegungen der Währungen ihre Rendite beeinflussen. Der Dollar verlor beispielsweise im letzten Jahr über 10% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab