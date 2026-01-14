Lange Zeit wurde Silber unterschätzt. Das hat sich schlagartig im letzten Jahr geändert. Insbesondere in den letzten Wochen gewinnt die Silberhausse an Fahrt. Aktuell kostet die Feinunze rund 85 USD. Das Edelmetall vereint wie kaum ein anderer Rohstoff zwei Welten - monetäre Absicherung und industrielle Schlüsselkomponente. Analysten heben zunehmend ihre Kursziele an, auch über die 100-US-Dollar-Marke hinaus. Der Silbermarkt ist eng und sensibel für veränderte Rahmenbedingungen. Die vergangene Preisentwicklung ist Spiegelbild steigender Nachfrage, Angebotsengpässen und eines Short Squeeze. Für Silberproduzenten und zukünftige Förderer des Edelmetalls sind das ideale Rahmenbedingungen, die die Aktienkurse weiter steigen lassen sollten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de