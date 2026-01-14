© Foto: Oliver Berg - dpaAb 2027 soll die Pharmasparte wieder wachsen, ab 2028 die Profitabilität deutlich steigen. Nach Jahren der Skepsis erwarten Investoren endlich Ergebnisse. Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer will sein Pharmageschäft spätestens ab 2027 wieder auf einen Wachstumspfad im mittleren einstelligen Prozentbereich führen. Das kündigte Pharmachef und Vorstandsmitglied Stefan Oelrich auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco an. Zugleich soll die operative Marge ab 2028 steigen und bis 2030 einen Wert von rund 30 Prozent erreichen. Zunächst muss Bayer jedoch die Belastungen aus dem Patentablauf des Blutverdünners Xarelto verdauen. Oelrich hatte bereits im September betont, dass 2026 das …Den vollständigen Artikel lesen
