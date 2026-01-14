Anfang September 2025 fiel beim niederländischen Chipausrüster ASML der Startschuss für eine dynamische Aufwärtsbewegung. Mittlerweile notiert die Aktie rund 75 Prozent höher - und markiert fast täglich ein neues 52-Wochenhoch. Ende Januar stehen der Jahresabschluss und der Ausblick auf der Agenda. Eine kurze Bestandsaufnahme.ASML gehört mit seinen Systemen auf Basis des Belichtungsverfahrens mit extrem ultraviolettem Licht (EUV-Lithografie) zu den weltweit größten Ausrüstern der Halbleiterindustrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär