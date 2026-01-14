Marktbericht vom 14. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich vor wichtigen US-Konjunkturdaten vorsichtig. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,2 % und bleibt damit ein spürbarer Belastungsfaktor für Bewertungen. Vor allem zinssensitive Wachstumswerte reagieren empfindlich auf jede Bewegung am Anleihemarkt. Gleichzeitig zeigt sich die US-Wirtschaft bislang robust, was schnelle Zinssenkungen durch die Fed unwahrscheinlicher macht. Hinzu kommt eine zunehmende politische Unsicherheit in den USA. Diskussionen über neue Zölle, deren rechtliche Zulässigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
