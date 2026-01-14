Mutares meldet den nächsten abgeschlossenen Exit - diesmal in einem hochaktuellen Zukunftsfeld: Die Beteiligungsgesellschaft hat ihre 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an LiBCycle an die Reverse Logistics Group (RLG) verkauft. LiBCycle gehört zur inTime Group und hat sich auf die Logistik defekter Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert. Mit einem Jahresumsatz von 4,1 Mio. Euro im Jahr 2025 ist LiBCycle zwar noch ein vergleichsweise kleiner Player, aber in einem Markt unterwegs, der mit dem Hochlauf der Elektromobilität und Energiespeicherlösungen rasant wächst. Für Mutares ist der Deal damit weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
