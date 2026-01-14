Mit der BP-Aktie geht es im frühen Handel bergab. Denn der Energiekonzern stellt sich für das vierte Quartal 2025 auf hohe Abschreibungen ein. So sollen Wertminderungen in einer Größenordnung von 4,0 bis 5,0 Milliarden US-Dollar anfallen. Diese stehen laut BP überwiegend im Zusammenhang mit Aktivitäten um die Neuausrichtung.In einem am Mittwoch veröffentlichten Trading Statement erklärte BP, dass die Belastungen vor allem dem Geschäftsbereich Gas sowie dem Segment für kohlenstoffarme Energien zuzuordnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär