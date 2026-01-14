FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS JET2 PRICE TARGET TO 2050 (2125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 260 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 4750 (4250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 6600 (6350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 1320 (1200) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1170) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 4600 (4000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP REINITIATES RECKITT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 7000 PENCE - DAVY CUTS JET2 TO 'NEUTRAL' - DAVY RAISES IAG TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 525 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES THE GYM GROUP TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRUSTPILOT TARGET TO 354 (343) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 170 PENCE - GOLDMAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BYTES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (447) PENCE - JEFFERIES CUTS RASPBERRY PRICE TARGET TO 420 (610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 230 (298) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3800 (3300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 320 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 16000 (11400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1500 (1450) PENCE - RBC CUTS RECKITT TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 6200 (6400) PENCE - UBS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 205 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 375 (370) PENCE - 'BUY'
