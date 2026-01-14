Mitteilung der LAIQON AG:
LAIQON AG startet 2026 mit neuem Führungsteam- Besetzung zentraler Schlüsselpositionen mit ausgewiesenen Experten
Zum 1. Januar 2026 startete Dipl.-Kfm. Axel Hörger als Vorstandsmitglied und Chief Strategy Officer (CSTRO) der LAIQON AG. Das neu formierte Vorstandsteam mit Dipl.-Ing. Achim Plate als Chief Executive Officer (CEO) und Axel Hörger steht für eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung für die Wachstumsstrategie GROWTH 28 des Premium Wealth-Spezialisten.
Auch die zweite Führungsebene wurde neu aufgestellt. Vier neue Bereichsvorstände verantworten die Bereiche Finanzen, AI, Technology sowie Recht, Compliance und People & Organisation. Zudem verstärkt Tino Golsch das Geschäftsführungsteam um Stefan Mayerhofer und Oliver Piworus des Vermögensverwalters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
